Valanghe al Pizzo Meriggio il coraggio di Sebastiano Erba per salvare Alfio Muscetti Domani l’addio a tutti e due

Una tragedia si è consumata sul Pizzo Meriggio, dove due fratelli, Alfio e un altro Muscetti, sono rimasti travolti da una valanga. Sabato, Sebastiano Erba ha tentato di aiutarli e ha perso la vita anche lui, travolto da una seconda slavina che si è staccata mentre cercava di salvarli. Domani si terranno i funerali di tutti e due.

Sondrio, 9 febbraio 2026 –  Da quanto emerso sulla dinamica, sabato sulla parete nord del Pizzo Meriggio Sebastiano avrebbe p erso la vita nel tentativo di portare aiuto ai due fratelli Muscetti, in difficoltà perché t ravolti da una valanga, e a sua volta h a perso la vita a causa di un’altra massa nevosa staccatasi nel frattempo. Il saluto commosso del mondo della montagna. Purtroppo per Alfio Muscetti, 46 anni, non c’è stato nulla da fare, è stato estratto senza vita dalla pesante coltre di neve. Stessa sorte per Sebastiano Erba, che di anni ne aveva soltanto 35 e il cui gesto «ha colpito e commosso l’intero mondo della montagna », come hanno sottolineato la Sezione Valtellinese di Sondrio del Club alpino italiano e della Scuola di alpinismo e sci alpinismo “Luigi Bombardieri“, che hanno voluto manifestare pubblicamente il proprio dolore per la perdita dei due sciaalpinisti e stringersi alle famiglie colpite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

