Genzano di Roma In casa avevano hashish cocaina e oltre 5mila euro in contanti I Carabinieri arrestano un 24enne di Albano e una 22enne di Anzio

A Genzano di Roma, i Carabinieri hanno arrestato un giovane di 24 anni di Albano Laziale e una ragazza di 22 anni di Anzio dopo aver trovato droga e denaro in casa loro. La causa dell’arresto è stata una perquisizione effettuata durante un controllo di routine, che ha portato alla scoperta di hashish, cocaina e oltre 5.000 euro in contanti. Durante le operazioni, i militari hanno sequestrato la droga e il denaro, e hanno portato i due giovani in caserma.

