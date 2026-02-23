Sanremo Carlo Conti | L’invito a Giorgia Meloni? Fantascienza Se vuole venire può comprare il biglietto è una cittadina

Lunedì 23 febbraio, manca solo un giorno all'inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo. Nella tarda mattinata Carlo Conti (conduttore, direttore artistico), la co-conduttrice Laura Pausini e le altre figure principali dell'organizzazione del Festival, della Rai e del Comune di Sanremo rispondono alle domande dei giornalisti. Tra queste ce n'è una riguardante la notizia (poi smentita) di una presunta presenza di Giorgia Meloni in prima fila nel Teatro Ariston. Un fatto eccezionale che aveva fatto molto parlare. Dopo averlo già smentito, Conti è tornato sul punto e ha detto: “L’invito a Giorgia Meloni? Fantascienza pura. 🔗 Leggi su Today.it

Sanremo 2026, Laura Pausini: “Ogni volta che vedo l’insegna Sanremo ho pronto il Lexotan”. Carlo Conti: “Meloni? Era fantascienza. Se compra il biglietto è libera di venire”Laura Pausini rivela che ogni volta che vede l’insegna di Sanremo, si sente subito nervosa e prende il Lexotan.

Giorgia Meloni non andrà al Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti smentisce l'invito: "Rasenta fantascienza"Giorgia Meloni non parteciperà al Festival di Sanremo 2026, causa della sua assenza la conferma arriva da Carlo Conti, che definisce l’ipotesi “rasenta la fantascienza”.

