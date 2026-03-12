Umbria anziana beffa i truffatori che volevano prenderle soldi e gioielli e li fa arrestare

Un’anziana in Umbria ha sventato un tentativo di truffa ai suoi danni, riuscendo a riconoscere le intenzioni dei malintenzionati e a mettere in atto una strategia per fermare il raggiro. I truffatori, che avevano pianificato di prenderle soldi e gioielli, sono stati poi arrestati. La donna ha così impedito che la truffa andasse a buon fine.

Stavolta i truffatori sono rimasti beffati. Perché la vittima ha capito il tentato raggiro e la “trappola” l’ha tesa lei a chi voleva fregarla.I fatti si sono svolti venerdì scorso ad Arrone. A finire in manette sono stati un 32enne e un 40enne, entrambi campani e con precedenti, arrestati dai. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

"La sua auto è coinvolta in un furto", anziana 'smaschera' i truffatori e li fa arrestareLa coppia dalla provincia di Caserta aveva tentato di colpire a Terni: bloccati dai carabinieri e 'confinati' nel comune di residenza Un 32enne e un...

Truffa dei finti poliziotti. Ma l’anziana li fa arrestareNuova tentata truffa ai danni di una persona anziana messa in atto da finti poliziotti.