La posta del cuore a sinistra L’avvocato rosso confessa | Voterò Sì La Aspesi | Io vorrei ma Meloni cresce | va fermata

L’avvocato Marco Rossi, noto per il suo schieramento politico di centrosinistra, ha annunciato pubblicamente che voterà Sì al referendum, motivando la sua scelta con la necessità di rinnovare le riforme costituzionali. La decisione del professionista, che fino a ora si era mantenuto in silenzio, ha sorpreso molti e si distingue per il suo tono diretto e deciso. Nel frattempo, la giornalista Natalia Aspesi, storica firma del giornalismo di sinistra, ammette di desiderare un risultato diverso, ma osserva con preoccupazione la crescita di Meloni, che definisce “una sfida da fermare”. Spul

Spulciando nella “posta del cuore”, magistralmente amministrata da una decana del giornalismo di sinistra, Natalia Aspesi, si scoprono cose interessanti. Per esempio, che anche gli avvocati di sinistra, pur a malincuore, non hanno nessuna intenzione di votare No alla riforma, come da comandamento della Schlein, di Fratoianni e Conte. Ma a sorpresa, riemerge anche la tesi – non nuova a sinistra – s econdo cui se anche si apprezza la riforma Nordio, bisogna votare No per indebolire la Meloni. A confessarlo è, udite udite, proprio la Aspesi, che dedica la parte finale della sua rubrica settimanale sul “Venerdì” di Repubblica proprio a una lettera sul referendum. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La posta del cuore (a sinistra). L’avvocato “rosso” confessa: “Voterò Sì”. La Aspesi: “Io vorrei, ma Meloni cresce: va fermata” Approfondimenti su voterò posta Marina Berlusconi sul referendum Giustizia: “Io voterò Sì, ma il mio non è spirito di rivalsa” Marina Berlusconi annuncia che voterà Sì al referendum sulla Giustizia, ma chiarisce che non si tratta di una rivalsa personale. Lavoro, la forbice si allarga: Lucca cresce del 4%, profondo rosso per l’industria a Pisa e Massa Nel 2025, il mercato del lavoro in Toscana Nord-Ovest presenta segnali contrastanti. Ultime notizie su voterò posta Argomenti discussi: Utilizzo della Piattaforma ANAC per l’acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT); No Good Men, tra le scelte quotidiane di una donna a Kabul; Caro Massimo, mi scrivo: La Podcast del Cuore di Gramellini; Poste Italiane porta il calore dei tifosi ai campioni della provincia di Sondrio. Uomini e donne, arriva la posta del cuore di Tina e Gemma: consigli d'amore per i fanIn queste ore i fan di Uomini e donne hanno scoperto che Tina e Gemma saranno protagoniste di una rubrica inedita: la posta del cuore. Sui social è stata annunciata questa novità con un video nel ... it.blastingnews.com La posta del cuore di Michela Andreozzi: «Ragazzi consapevoli ma fragili. La scuola deve essere un pilastro»non pensavo potesse accadere veramente, soprattutto non a lei, non a una mia amica. E invece è successo. Quando senti la parola stalking non pensi mai che possa succedere a te o a qualcuno che conosci ... corriereadriatico.it Referendum, il cantante #Elio al Fatto: “Sono indignato, voterò no. C’è il rischio di una deriva autoritaria” https://buff.ly/tDTsTtd Il Fatto Quotidiano Peter Gomez - facebook.com facebook