Costantino Vitagliano sulle orme di Fabrizio Corona lancia Io C'ero | Alcuni ragazzi si sono concessi a Lele Mora io no

Costantino Vitagliano ha annunciato il suo nuovo progetto su YouTube, la serie

Costantino Vitagliano annuncia la serie Io C'ero su YouTube: "Altri ragazzi si sono concessi a Lele Mora per diventare come me". L'ex tronista svela retroscena inediti dei primi anni 2000.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Irene Pivetti a Belve: “È plausibile che io vada in carcere, ma non accadrà. Ero nella scuderia di Lele Mora”

Daniele Interrante sul caso Signorini: “Collaborava con Corona. Ai pranzi da Lele Mora c’era anche lui”Daniele Interrante commenta il caso che coinvolge Alfonso Signorini, in seguito alle accuse di Fabrizio Corona.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La malattia di Costantino Vitagliano: Ho ripreso 20 chiliDevo ringraziare la voglia di vivere e la forza che mi hanno dato le persone che mi sono state vicine. Così Costantino Vitagliano ha raccontato a Verissimo il periodo difficile affrontato dopo la ... corrieredellosport.it

Costantino Vitagliano come sta: «Ho ripreso 20 chili e mi hanno tolto quasi tutti i farmaci. La malattia? Mi dicevano di essere arrogante»«Devo ringraziare la voglia di vivere e la forza che mi hanno dato le persone che mi sono stati vicine». Costantino Vitagliano è tornato a Verissimo per aggiornare sul suo stato di salute dopo la ... leggo.it

#costantinovitagliano annuncia una novità. Nelle scorse ore, tramite il suo profilo Instagram, Costantino Vitagliano ha annunciato che, a breve, uscirà un suo lavoro, chiamato #iocero, su YouTube nel quale racconterà come ha vissuto gli anni intorno al 2000 q - facebook.com facebook