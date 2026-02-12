Ranucci risponde a Giletti | Mi attacca perché Report fa ascolti Mai vista una Rai così

Sigfrido Ranucci rompe il silenzio dopo giorni di polemiche interne alla Rai. Risponde a Massimo Giletti, che lo aveva attaccato, dicendo che lo fa perché Report funziona e fa ascolti. Ranucci si dice sorpreso di come mai la Rai non abbia mai visto un momento così difficile e parla di tensioni che vanno avanti da tempo.

Sigfrido Ranucci si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo giorni di polemiche tutte interne alla Rai. Il conduttore di Report, duramente criticato da Massimo Giletti, che lo ha definito «una delusione umana», respinge le accuse e parla di una campagna strumentale contro di lui e il programma. Il caso nasce da alcuni messaggi privati, diffusi in modo parziale, scambiati con Maria Rosaria Boccia, protagonista del cosiddetto Sangiuliano gate. In quei messaggi Ranucci faceva riferimento a una « lobby gay », espressione che secondo lui è stata volutamente travisata. «È falso. Non ho accusato Giletti di far parte di una lobby gay.🔗 Leggi su Open.online

La Rai vive il momento più difficile degli ultimi anni.

Sigfrido Ranucci risponde a Giletti e accusa lui e Tommaso Cerno di essere al servizio di Marco Mancini.

