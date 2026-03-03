chi vincerebbe oggi referendum sondaggio clamoroso a pochi giorni dal voto

A meno di tre settimane dal referendum sulla giustizia, i sondaggi più recenti indicano una battuta d’arresto per il fronte del No e per le organizzazioni che si oppongono alla riforma. Le rilevazioni evidenziano come il supporto alla riforma sia ancora consistente, mentre le opposizioni devono affrontare un calo di consensi. La consultazione si svolgerà il 21 e 22 marzo.

Piovono sondaggi sul referendum giustizia e, a meno di tre settimane dal voto del 21 e 22 marzo, le ultime rilevazioni non sorridono al Comitato del No, all’Associazione Nazionale Magistrati e alle opposizioni, compatte contro la riforma. L’obiettivo dichiarato è fermare le modifiche all’ordinamento e, politicamente, indebolire il governo guidato da Giorgia Meloni. Secondo l’ultima indagine dell’Istituto Piepoli realizzata per Quotidiano Nazionale, però, l’orientamento dell’elettorato sembrerebbe diverso. A trainare il fronte del “Sì” sarebbero soprattutto i più giovani, tradizionalmente considerati più vicini alle posizioni progressiste. Nella fascia tra i 18 e i 24 anni, infatti, il 51% degli intervistati si dichiara favorevole alla riforma della giustizia, contro un 49% che opta per il “No”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

