Sondaggi politici Meloni fa un balzo in avanti lieve calo per i partiti del centrosinistra

L’ultimo sondaggio di Termometro Politico mostra un aumento per Giorgia Meloni e il suo partito. Fdi si conferma sopra il 30%, facendo un passo avanti rispetto alle settimane precedenti. I partiti del centrosinistra invece registrano un lieve calo nelle intenzioni di voto degli italiani.

Approfondimenti su Sondaggi Politici

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un rafforzamento di Fratelli d’Italia e un calo del Partito Democratico.

SONDAGGI POLITICI di oggi RIBALTONE CLAMOROSO, prende forza il CENTRO SINISTRA, SORPASSO SCHLEIN

Ultime notizie su Sondaggi Politici

