Sondaggi politici 2026 chi inizia meglio l’anno tra i partiti

I sondaggi politici del 2026 offrono un quadro aggiornato della situazione tra i principali partiti italiani. In particolare, Fratelli d’Italia si distingue come il primo partito nelle intenzioni di voto, confermando una posizione di leadership all’inizio dell’anno. Analizzare questi dati permette di comprendere le tendenze politiche e le possibili evoluzioni della scena italiana nei prossimi mesi.

– Il 2026 si apre con numeri confortanti per Fratelli d’Italia, che si conferma largamente primo partito nelle intenzioni di voto. Il consenso resta sopra quota 30% e certifica una leadership politica che, almeno nei sondaggi, non mostra segni di cedimento. A inseguire c’è il Partito Democratico, staccato però di quasi dieci punti, mentre il resto del quadro politico rimane frammentato e senza scossoni evidenti. È quanto emerge dal primo sondaggio dell’anno realizzato da Dire–Tecné per l’agenzia Dire, che fotografa un sistema politico sostanzialmente stabile, con piccoli movimenti percentuali ma senza veri ribaltoni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

