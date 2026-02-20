Hockey ghiaccio all’ultimo respiro! Il Canada batte la Finlandia sul filo di lana e vola in finale!

Il Canada ha conquistato la finale olimpica di hockey su ghiaccio dopo una vittoria combattuta contro la Finlandia, arrivata negli ultimi secondi del match. La squadra canadese ha segnato il gol decisivo in una fase intensa, sorprendendo gli avversari con un’azione rapida. La partita si è conclusa con un punteggio stretto, lasciando i tifosi senza fiato. Ora, il team si prepara ad affrontare la finalissima, mentre gli appassionati attendono con ansia il prossimo appuntamento.

All’ultimo respiro. Il Canada ha strappato l’accesso in finale nel torneo di hockey su ghiaccio maschile valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Una partita di sacrificio per la compagine nordamericana, brava a recuperare un doppio svantaggi o cambiando marcia negli ultimi, fondamentali, minuti di gioco e battendo la Finlandia per 3-2. I finlandesi hanno cominciato infatti con il piede giusto, rendendosi particolarmente abili a ingolfare la maggior parte delle manovre d’attacco dei rivali, dimostrandosi più volte pericolosi. Non a caso in coda al primo periodo e biancoblu trovano il goal del vantaggio con una sassata di Rantanen che si insacca sotto l’incrocio capitalizzando la situazione di power-play creatasi a seguito di un fallo per rissa assegnato a Bennett.🔗 Leggi su Oasport.it

