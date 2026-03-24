Social porno e rapporti a tre | come cambia il sesso degli italiani

Si alza l’età della prima volta a letto per i maschi, mentre si abbassa per le femmine: se nel 2000 aveva avuto il primo rapporto sessuale entro i 18 anni il 46,7% dei ragazzi, nel 2025 il dato è sceso al 29,4%. Al contrario, tra le ragazze la quota sale dal 29,3% al 35,8%. Il rapporto del Censis . Dopo un quarto di secolo dall’ultimo report, il Censis torna a raccontare con i numeri il rapporto degli italiani col sesso. ‘Il piacere degli italiani. Come cambiano i costumi sessuali’ è stato presentato oggi a Roma da Giorgio De Rita, segretario generale del Censis e da Sara Lena, ricercatrice dell’area consumi, mercati e welfare dell’istituto. L’indagine ha coinvolto un campione rappresentativo di mille italiani tra i 18 e i 60 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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