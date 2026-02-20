Sesso rapporti governativi su oro e uranio segreti | le rivelazioni degli Epstein files che inguaiano l' ex principe Andrea

Gli Epstein files rivelano che Andrea Mountbatten-Windsor, fratello di Carlo, avrebbe passato informazioni riservate del governo a Jeffrey Epstein. Secondo fonti, l’ex principe si sarebbe incontrato con Epstein più volte, anche in ambiti ufficiali, e avrebbe fornito dettagli su rapporti governativi su oro e uranio. Queste rivelazioni complicano la posizione di Andrea, già sotto scrutinio per altri scandali. La vicenda apre nuovi interrogativi sulla sua reale attività durante gli incarichi ufficiali. La giustizia britannica ha avviato indagini approfondite sulla questione.