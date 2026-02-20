Sesso rapporti governativi su oro e uranio segreti | le rivelazioni degli Epstein files che inguaiano l' ex principe Andrea
Gli Epstein files rivelano che Andrea Mountbatten-Windsor, fratello di Carlo, avrebbe passato informazioni riservate del governo a Jeffrey Epstein. Secondo fonti, l’ex principe si sarebbe incontrato con Epstein più volte, anche in ambiti ufficiali, e avrebbe fornito dettagli su rapporti governativi su oro e uranio. Queste rivelazioni complicano la posizione di Andrea, già sotto scrutinio per altri scandali. La vicenda apre nuovi interrogativi sulla sua reale attività durante gli incarichi ufficiali. La giustizia britannica ha avviato indagini approfondite sulla questione.
«Sono qui a Balmoral, il campeggio estivo della famiglia reale. Come va a Los Angeles? Mi hai trovato qualche nuova amica inappropriata?». Un’email a Ghislaine Maxwell, del 16 agosto 2001, da quello che la compagna e complice di Jeffrey Espstein definisce «l’uomo invisibile» e firmata, semplicemente, A. «Ho proprio voglia di andare in un posto caldo con persone interessanti. Hai qualche idea?». Sono migliaia i documenti che tracciano i rapporti tra Andrea Mountbatten-Windsor e il finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019 e Maxwell. Nove forze di polizia in Gran Bretagna sono coinvolte nelle indagini su Andrea, che prendono spunto dal plico di incartamenti diffusi poche settimane fa dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
