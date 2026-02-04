Consiglio comunale straordinario sull' asilo Ambarabà | Garantire la riapertura in tempi brevi

Il consiglio comunale di Bibbiena si riunisce di nuovo il 10 febbraio per discutere dell’asilo Ambarabà. La sala consiliare di via Berni ospiterà un incontro straordinario, dove si cercherà di trovare una soluzione rapida per riaprire l’asilo. La comunità aspetta risposte concrete, mentre i politici si preparano a confrontarsi sulle prossime mosse.

Riceviamo e pubblichiamo dalla Lista di Comunità di Bibbiena. "Il 10 febbraio la sala consiliare di via Berni tornerà a essere il luogo in cui si misura la distanza tra l’ordinaria amministrazione e le emergenze reali della comunità. Da un lato una seduta ordinaria, segnata da atti formali e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

