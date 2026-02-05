Asilo Ambarabà | Consiglio comunale promette riapertura breve dopo criticità operative

Il Consiglio comunale di Bibbiena si riunisce oggi per decidere sulla riapertura dell’asilo Ambarabà. Dopo i problemi operativi che hanno portato alla chiusura temporanea, i membri dell’amministrazione promettono una soluzione rapida. La seduta è aperta ai cittadini, che chiedono chiarezza e interventi concreti. La speranza è che il nido possa tornare presto a funzionare senza ulteriori ritardi.

**Un Consiglio comunale straordinario a Bibbiena, in provincia di Firenze, ha convocato una seduta speciale per affrontare la crisi del nido d’infanzia “Ambarabà”, aperta al pubblico e alla partecipazione civile.** La decisione, arrivata dopo un lungo dibattito tra i consiglieri di minoranza, è stata presa per rispondere a una situazione ormai drammatica: la struttura, sequestrata dal tribunale nel novembre 2025, è rimasta chiusa per mesi, senza un chiaro protocollo di riapertura né una comunicazione ufficiale sufficiente alle famiglie. La seduta, programmata per le 20:30 di mercoledì 4 febbraio 2026, nella sala consiliare di via Berni, è stata convocata proprio per dare voce a quei genitori e a quelle associazioni che da tempo cercano un percorso di dialogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asilo Ambarabà: Consiglio comunale promette riapertura breve dopo criticità operative Approfondimenti su Asilo Ambarabà Consiglio comunale straordinario sull'asilo Ambarabà: "Garantire la riapertura in tempi brevi" Il consiglio comunale di Bibbiena si riunisce di nuovo il 10 febbraio per discutere dell’asilo Ambarabà. Bambini dell'asilo al freddo: la rabbia dei genitori e il caso finisce in consiglio comunale A Villasanta, alcuni bambini dell’asilo sono stati esposti al freddo a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Asilo Ambarabà Argomenti discussi: Asilo nido comunale Ambarabà. Una necessaria precisazione dei fatti; Soci, asilo della tragedia ancora chiuso: tra indagini, attese e famiglie in difficoltà; Asilo chiuso dopo la tragedia, i genitori scendono in piazza. Vogliamo risposte e soluzioni; Asilo di Soci, dalla tragedia alle difficoltà delle famiglie. Sindaco: In arrivo bonus economico. Consiglio comunale straordinario sull'asilo Ambarabà: Garantire la riapertura in tempi breviLa Lista di Comunità di Bibbiena: Il confronto pubblico è l'unica via per affrontare la drammatica situazione del nido d'infanzia ... arezzonotizie.it Asilo di Soci, dalla tragedia alle difficoltà delle famiglie. Sindaco: In arrivo bonus economicoIl post di Vagnoli e le critiche di Lista di Comunità. Intanto ad un legale l'incarico per predisporre un'istanza di dissequestro ... arezzonotizie.it Bibbiena. Il primo comunicato pubblico dell’Amministrazione sull’asilo nido Ambarabà è stato diffuso solo il 31 gennaio 2026, a oltre due mesi e mezzo dal sequestro e dopo l’annuncio della manifestazione e la richiesta di un Consiglio comunale aperto. Non facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.