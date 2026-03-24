Riaprirà il primo aprile l’ ufficio postale in piazza del Borgo a Porto Recanati, dato che i lavori di ristrutturazione in corso in quei locali andranno avanti fino alla fine del mese. A renderlo noto è stato ieri il sindaco Andrea Michelini, tramite un avviso pubblico condiviso sulla sua pagina istituzionale Facebook. A inizio marzo il primo cittadino aveva dato notizia della chiusura temporanea dell’ufficio postale, spiegando che sono previsti degli interventi di ammodernamento nell’ambito del progetto " Polis – Casa dei servizi digitali ", che coinvolge altri 50 uffici della nostra provincia. "L’ufficio postale di Porto Recanati prorogherà la chiusura al pubblico fino al 31 marzo – ha scritto ieri il sindaco Michelini sul social network –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Slitta la fine dei lavori, l’ufficio postale chiuso fino ad aprile

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