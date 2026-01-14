Ufficio postale chiuso per lavori L’associazione ’Don Grassini’ | Assenza dei servizi inaccettabile

L’ufficio postale di piazza delle Erbe è stato temporaneamente chiuso per lavori di manutenzione. L’associazione ’Don Grassini’ ha espresso preoccupazione per l’assenza dei servizi, definendola inaccettabile. La chiusura, che si è verificata all’inizio dell’anno, ha temporaneamente sospeso le attività postali nella zona, lasciando la comunità in attesa di ripristino. Restano aggiornamenti sui tempi di riapertura e sulle alternative disponibili.

L'anno nuovo fra le silenziose torri si presenta così. E' chiuso da oggi l' ufficio delle Poste Italiane in piazza delle Erbe. Anche le secolari "Regie Poste" da questa mattina hanno infatti serrato il cancello per lavori di manutenzione. Lo stringato comunicato senza aggiungere altre informazioni di quanto dureranno i lavori, è affisso all'ingresso. le voci parlano di due o tre mesi di cantieri, se tutto va bene. La notizia di questa chiusura girava da giorni con grande preoccupazine dei residenti. Per ogni operazione le Poste di San Gimignano sono momentaneamente spostate agli uffici nella zona industriale e artigianale dei Foci di Poggibonsi o nella frazione di Ulignano.

