Cinghiali a Roma in versione bomber | il video dal campo di calcio di Trastevere diventa virale

Un gruppo di cinghiali si aggira nel campo di calcio di Trastevere, a Roma, e il video che li immortala mentre spavaldi corrono sulla rete diventa virale sui social. La scena, ripresa da un cittadino con il telefonino, mostra gli animali che sembrano in piena libertà, come se fossero i veri padroni del terreno, probabilmente attirati dal cibo lasciato in giro. Questo episodio insolito si aggiunge alle numerose stranezze che caratterizzano la città negli ultimi tempi, tra caos, incendi e furti.

A roma si vede di tutto, dagli autobus in fiamme fino ai borseggiatori che imperversano nelle metro, passando per il caos urbano di sabato e venerdì sera nelle vie di Trastevere. Negli ultimi anni però, c'è un'altra presenza pericolosa e a dir poco ingombrante che mette a repentaglio la sicurezza e la serenità dei cittadini. No, non si tratta di qualche supercattivo, ma di un animale selvatico che dovrebbe vivere nella natura e che, per diversi problemi che riguardano l'ecosistema del suo habitat, si riversa in città. Stiamo parlando del cinghiale. Tanti i video che imperversano sul web, che ritraggono le mamme con i piccoli suini al seguito nelle strade principali e trafficate della città.