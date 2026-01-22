La “Japanese cheesecake” sta conquistando TikTok grazie a una ricetta semplice e veloce, composta da soli due ingredienti: yogurt greco e biscotti. Questa versione leggera e sfiziosa del classico dolce giapponese si diffonde tra gli appassionati di cucina, offrendo un’alternativa facile da preparare. Di seguito, vengono illustrati i passaggi fondamentali per realizzare questo dessert che sta diventando un fenomeno online.

Su Tiktok spopola una nuova moda culinaria: la “Japanese cheesecake”. La ricetta virale promette risultati simili a una classica cheesecake, utilizzando solo due ingredienti, yogurt greco e un pacchetto di biscotti. Il nuovo trend ha avuto origine in Giappone, spopolando successivamente negli Stati Uniti. La ricetta ha già attirato milioni di visualizzazioni e altrettante polemiche. La “Japanese cheesecake” prevede solo due ingredienti, mentre i content creators degli Usa aggiungono zucchero, salse e condimenti. Dunque, come si prepara la vera cheesecake giapponese? Basta un qualsiasi yogurt greco, purché il contenitore sia abbastanza grande da contenere i biscotti senza zucchero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Japanese cheesecake”, la ricetta giapponese con solo due ingredienti diventa virale su Tiktok. Ecco come si prepara il dolce del momento

