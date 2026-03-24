Sinner-Michelsen oggi ATP Miami 2026 | orario tv partite precedenti streaming

A poche ore dalla vittoria nel terzo turno il transalpino Corentin Moutet, tornerà in campo a Miami, per il torneo ATP Masters 1000, l’azzurro Jannik Sinner, che affronterà lo statunitense Alex Michelsen negli ottavi di finale del torneo di singolare maschile. Il match del quarto turno che vedrà protagonista il tennista azzurro e lo statunitense sarà il terzo di giornata, con il programma sullo Stadium che scatterà alle ore 17.00 italiane, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 21.00 italiane: Sinner ha vinto entrambi i precedenti, giocati entrambi nel 2024. La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner negli ottavi di finale dell’... 🔗 Leggi su Oasport.it

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#Sinner in scioltezza contro #Moutet: vince 6-1 6-4, ora gli ottavi contro #Michelsen Jannik trionfa in due set contro il francese e si prende un nuovo record: ora è il tennista con più set consecutivi vinti nei Masters 1000 x.com

Sinner batte 6-1 6-4 il francese Moutet e accede agli ottavi del Masters 1000 di Miami, dove troverà lo statunitense Michelsen. #ANSA facebook