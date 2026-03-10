Oggi, martedì 10 marzo, nel torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells si giocano gli ottavi di finale del singolare maschile. L’italiano Jannik Sinner, posizionato come numero 2 nel tabellone, sfiderà il brasiliano Joao Fonseca. La partita si svolge in California e sarà trasmessa in diretta streaming e in TV. Sono in programma anche incontri precedenti di questo evento.

Oggi, martedì 10 marzo, per quanto concerne l’ ATP Masters 1000 di Indian Wells, in California (Stati Uniti), si disputeranno gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile: l’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding, affronterà il brasiliano Joao Fonseca. L’incontro si disputerà sullo Stadium 1 e sarà il quarto dalle ore 19.00 italiane, ma si giocherà in ogni caso non prima delle 2.00 di mercoledì 11 marzo: si tratterà di una prima assoluta sul circuito maggiore, dato che non ci sono precedenti tra l’azzurro ed il sudamericano. Il match tra Jannik Sinner e Joao Fonseca del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Fonseca oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming

Articoli correlati

Paolini-Tomljanovic oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario, partite precedenti, canale, streamingJasmine Paolini affronterà quest’oggi il terzo turno nel tabellone di singolare femminile del WTA1000 di Indian Wells.

Sinner-Svrcina oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingNella nottata italiana di sabato 7 marzo Jannik Sinner farà il proprio esordio nel Masters1000 di Indian Wells.

Tutto quello che riguarda Sinner Fonseca oggi ATP Indian Wells...

Temi più discussi: Jannik Sinner - Joao Fonseca a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; 'Sinnerzinho' Fonseca, chi è il prossimo avversario di Jannik a Indian Wells; Indian Wells, tornano in campo Sinner e Paolini: ecco quando giocano contro Fonseca e Gibson; ATP Indian Wells, Fonseca: Sinner? Mi divertirò e cercherò di vincere.

Sinner-Fonseca all'Atp Indian Wells, dove vedere in tv e streamingDopo una lunga attesa, arriva finalmente il primo scontro tra Jannik Sinner e Joao Fonseca, da molti indicato quale possibile erede-rivale dell'azzurro. La sfida, valida per gli ottavi di finale del ... sport.sky.it

Sinner-Fonseca oggi a Indian Wells negli ottavi, orario dell’incontro e dove vederlo in TV e streamingSinner-Fonseca è la partita più attesa a Indian Wells. L'incontro degli ottavi di finale del torneo 1000 si giocherà nella notte tra martedì 10 e mercoledì ... fanpage.it

Sinner-Fonseca, ecco l'orario della sfida degli ottavi di finale a Indian Wells: quando si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook

#Sinner- #Fonseca, ecco l'orario della sfida degli ottavi di finale a Indian Wells: quando si gioca e dove vederla in tv x.com