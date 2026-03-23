Sinner-Moutet in diretta LIVE in campo al Miami Open da mezzanotte | chi vince sfida Tabilo o Michelsen

Sinner sfida Moutet nel terzo turno del Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dall'esordio positivo contro Dzumhur, prova ad approfittare della sconfitta di Alcaraz riducendo le distanze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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