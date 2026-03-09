In California, nel primo Master 1000 della stagione, l'azzurro affronta il giovane talento nel match di sedicesimi di finale. La partita si gioca sui campi di Indian Wells, dove Sinner cerca di avanzare ulteriormente nel torneo. Fonseca è il suo avversario e la sfida è valida per la conquista dei quarti di finale.

In California, nel primo Master 1000 della stagione, l'azzurro affronta il giovane talento brasiliano che tanto gli assomiglia nel gioco In poco più di un'ora di gioco, Jannik Sinner si è sbarazzato di Shapovalov e adesso si prepara ad affrontare per la prima volta il giovane brasiliano Joao Fonseca, capace di eliminare Tommy Paul senza grandi imbarazzi. Una sfida inedita, dunque, a livello Atp: scopriamo pronostico e quote di Sinner-Fonseca in programma martedì 10 marzo alle ore 20. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Fonseca, per Jannik l'obiettivo quarti di finale a Indian Wells: il pronostico

