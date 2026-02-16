Francesco Totti ha dichiarato di essere in trattativa con la Roma, dopo aver cenato con il tecnico Gasperini. L’ex capitano giallorosso spera di tornare presto nel club, anche se al momento il suo ruolo sarà quello di consulente esterno nei primi mesi. Durante la cena, hanno discusso di un possibile futuro insieme, con l’idea di coinvolgerlo più attivamente nel calcio giallorosso.

Francesco Totti prende parola e conferma tutto, o quasi. Ai microfoni di Sky Sport lo storico capitano si è esposto per la prima volta affermando che è vicino il ritorno alla Roma e che la trattativa procede spedita. Nell’intervista Totti ha rivelato anche di una cena avuta con Gasperini (sembrerebbe qualche settimana fa) in cui i due hanno manifestato il reciproco interesse a lavorare insieme. “Roma è sempre casa mia, anche se non sono dentro lo sarà sempre e lo è stata anche in questi anni - ha esordito Francesco -. Le voci sul mio ritorno sono vere. Stiamo parlando e discutendo alcuni dettagli, stiamo decidendo quale è la cosa migliore per tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Totti: "Io alla Roma? Stiamo parlando, spero di tornare presto. Sono stato a cena con Gasperini"

