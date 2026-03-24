ABBONATI A DAYITALIANEWS Serie record e accesso ai quarti. Nel percorso trionfale di Jannik Sinner nel Sunshine Double, il dominio dell’azzurro sembra non conoscere pause. Il numero uno italiano raggiunge quota 26 set consecutivi vinti nei Masters 1000, superando di due lunghezze il precedente primato di Novak Djokovic. A Miami, Sinner conquista con autorità l’accesso ai quarti di finale, superando senza difficoltà il francese Corentin Moutet, battuto con un netto 6-1 6-4. Prossima sfida: Michelsen. Il cammino di Sinner proseguirà contro Alex Michelsen, giovane statunitense di 21 anni e numero 40 del ranking ATP, che ha eliminato in rimonta il cileno Alejandro Tabilo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sinner domina Moutet e supera la serie record di Djokovic. Stasera la sfida con Michelsen, dove vederla

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Sinner-Moutet, per Jannik in palio ottavi e record di Djokovic: il pronosticoNessun problema per Jannik Sinner al debutto nel Master 1000 di Miami contro il bosniaco Dzumhur, battuto in due set in poco più di un'ora.

Tutto quello che riguarda Sinner domina

Temi più discussi: Sinner domina Moutet e supera la serie record di Djokovic. Stasera sfida Michelsen; Sinner: il confronto con l’imprevedibile Moutet, il tennista che compete senza coach; Sinner domina al Miami Open: batte Moutet in due set e vola agli ottavi, record nei Masters 1000; Sinner domina il francese Moutet e vola agli ottavi a Miami.

Sinner domina al Miami Open: batte Moutet in due set e vola agli ottavi, record nei Masters 1000Jannik Sinner continua a brillare al Miami Open e conquista con autorità l’accesso agli ottavi di finale. Il tennista italiano ha superato il francese Corentin Moutet con un netto 6-1 6-4, confermando ... msn.com

Sinner-Moutet diretta Miami, terzo turno: segui la sfida di oggi LIVESinner torna in campo a Miami, dopo la vittoria facile con Dzumhur al debutto. Nel terzo turno l'asticella si alza: di fronte a lui c'è Corentin Moutet, numero 33 nel ranking Atp. Classe '99, mancino, ... msn.com

Cambia l'avversario, ma non il copione. Jannik Sinner domina anche Corentin Moutet (6-1, 6-4) e si qualifica agli ottavi del Masters 1000 di Miami, che si sta rivelando ricco di sorprese. In un clima di grande incertezza, è granitico l'azzurro, che si è confermato facebook

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