MIAMI (STATI UNITI) - Jannik Sinner ha battuto nella notte italiana il francese Corentin Moutet, numero 33 del mondo, centrando la qualificazione agli ottavi del "Miami Open", secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell'Hard Rock Stadium. Il tennista azzurro, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-4 in 1 ora e 12 minuti di gioco. Ora sfiderà lo statunitense Alex Michelsen, che ha battuto il cileno Tabilo. "Sono molto felice, ma allo stesso tempo non gioco per questo" ha detto l'azzurro nell'intervista a caldo dopo la vittoria. "Sono molto contento di essere qui, è sicuramente un torneo che mi è mancato lo scorso anno, quindi sono molto felice. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner batte Moutet, agli ottavi a Miami contro Michelsen

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