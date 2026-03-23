Dopo la vittoria sul bosniaco Damir Dzumhur, Jannik Sinner torna in campo all’Atp Miami 2026 per affrontare il francese Corentin Moutet nel match valido per il terzo turno. “Sto provando a fare il mio” – aveva dichiarato l’altoatesino al termine della partita. “Partire con il break ti aiuta a essere più aggressivo. Ho fatto anche un paio di errori. Non ho avuto molto tempo per adeguarmi a queste condizioni dopo Indian Wells, ma sono contento perché le prime partite di un torneo non sono mai semplici”. Grazie all’eliminazione di Carlos Alcaraz, per Sinner ora la strada per provare a riprendersi il n.1 del ranking Atp è più agevole Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin) Chi è Corentin Moutet. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner-Moutet stanotte all’Atp Miami 2026: chi è il francese, orario e precedenti

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GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI lunedì 23 Ore 18:00 Errani-Paolini vs Mihalikova-Nicholls Ore 23:00 Bolelli-Vavassori Vs Etcheverry-Tabilo Ore 00:00 Sinner vs Moutet Forza ragazzi canali SkySport e streaming su NOW e Sky facebook

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