Viterbo | scontro tra autobus e treno a Soriano nel Cimino ci sono feriti

Un incidente si è verificato a Soriano nel Cimino, dove un autobus e un treno sono venuti a contatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e prestare assistenza ai feriti. Al momento non sono disponibili dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Scontro tra un autobus e un treno nel Comune di Soriano nel Cimino, situato in provincia di Viterbo. L’incidente è avvenuto intorno alle 7:30 di questa mattina, quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un impatto tra i due mezzi, entrambi appartenenti alla compagnia Cotral, nei pressi di un passaggio a livello incustodito in località La Fornacchia. Intervento delle autorità e feriti. Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, insieme agli operatori sanitari, per prestare soccorso. Secondo le prime informazioni raccolte, a causa dell’impatto sono rimaste lievemente ferite alcune persone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viterbo: scontro tra autobus e treno a Soriano nel Cimino, ci sono feriti Articoli correlati Incidente ferroviario a Soriano nel Cimino, scontro tra treno e bus pieno di studentiSoriano nel Cimino, 19 marzo 2026 – Attimi di paura a Soriano nel Cimino, nel Viterbese, dove si è verificato un incidente ferroviario al passaggio a... Incidente tra bus pieno di studenti e un treno a Soriano nel Cimino: cinque feriti, due in ospedaleImpatto tra un autobus Cotral e un treno nel Viterbese: coinvolti studenti diretti a scuola. Contenuti e approfondimenti su Viterbo scontro tra autobus e treno a... Temi più discussi: Incidente sulla Prenestina: tamponamento tra due tram, feriti dieci passeggeri; Incidente frontale tra un autobus e un’auto: due giovani gravissimi in ospedale; Autobus si schianta contro un palazzo: diversi feriti | FOTO; Cabina della funivia precipita in Svizzera a Engelberg per il forte vento, il bilancio dopo l'incidente. Viterbo, autobus di linea contro treno al passaggio a livello: tragedia sfiorataScontro tra autobus e treno della stessa azienda a Soriano del Cimino: cinque feriti, indagini in corso per chiarire le cause e la sicurezza. auto.everyeye.it Scontro tra autobus e treno a Sutri: cinque persone contuse, indagini in corsoUno scontro tra autobus e treno a Sutri ha causato cinque feriti lievi, mentre le autorità e Cotral avviano indagini per chiarire la dinamica e rafforzare la sicurezza nei passaggi a livello. news.fidelityhouse.eu Il bus di linea della Cotral diretto a Viterbo e il treno che si sono scontrati oggi. L'incidente è successo a un passaggio a livello senza sbarre ma regolato da un semaforo: feriti molti studenti - facebook.com facebook Viterbo, treno contro autobus: cinque feriti #viterbo x.com