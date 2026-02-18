Simona Ventura è sotto la casa dove è cresciuta a Chivasso la dedica di Giovanni Terzi | Ti amo

Giovanni Terzi ha scritto “Ti amo” sulla casa di Simona Ventura a Chivasso, il suo paese natale. La conduttrice è tornata nel luogo dove è cresciuta, portando con sé il marito. Terzi ha deciso di visitare con lei i ricordi di infanzia e i luoghi che hanno segnato la sua crescita. La dedica è apparsa sul muro di casa, visibile a tutti i passanti. La visita ha suscitato emozioni tra i residenti, che hanno visto la coppia camminare tra le vie del paese.

Simona Ventura è tornata a Chivasso e ha fatto visitare la sua città Natale al marito Giovanni Terzi. Ieri, martedì 17 febbraio, è stato proprio il giornalista con cui SuperSimo è sposata a raccontare le emozioni che ha provato durante una giornata che sicuramente entrambi ricorderanno. "Simona guarda la casa in cui è cresciuta: terzo piano, via Torino a Chivasso. Io la osservo innamorato più che mai pensando a quella meravigliosa bambina piena di sogni e di speranze che guardava la televisione imitando nel ballo Lola Falana", ha scritto Giovanni Terzi, facendo una nuova dichiarazione d'amore alla moglie.🔗 Leggi su Torinotoday.it

