Rubano l'auto a Simona Ventura e lei urla contro Giovanni Terzi | Testa di ca**o lo scherzo alla conduttrice

Simona Ventura è stata vittima di Scherzi a Parte: con la complicità di Giovanni Terzi, è stato finto un furto d'auto per dimenticanza del marito, poi usata per una rapina. "Sei una testa di ca**o, un cogl**e", gli ha urlato la conduttrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Paola Barale “ruba” il posto a Simona Ventura: è lei la nuova conduttrice, addio SuperSimo!

Tutte le ex compagne di Giovanni Terzi prima di Simona Ventura: Paola, Silvia e Dalila Di LazzaroPrima di Simona Ventura, attuale moglie con la quale è convolato a nozze nel 2024, Giovanni Terzi ha avuto due ex mogli ed una relazione con un altro...