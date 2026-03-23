Progetto Simest per rafforzare le filiere italiane 9 intese | coinvolte oltre 150 imprese il 10% del Sud

A poco più di un anno dall’avvio, Filiere d’Impatto, il progetto promosso da Simest con il supporto strategico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), traccia un primo bilancio positivo: ad oggi sono 9 gli accordi siglati con imprese capofila dei principali settori industriali italiani, tra cui Fincantieri, Bonifiche Ferraresi, Saipem, Maire, Renco, Fibercop, Enel e MSC Crociere. Il programma ha coinvolto oltre 1.400 imprese target, di cui il 70% Pmi e il 10% provenienti dal Mezzogiorno, mentre oltre 150 aziende hanno già presentato domande di finanziamento per un valore complessivo superiore a 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Sono 9 gli accordi firmati nell'ambito di Filiere d'Impatto, il programma attraverso il quale SIMEST rafforza la collaborazione con i principali champions industriali, favorendo uno sviluppo strutturale e duraturo delle imprese delle rispettive filiere. Oltre 150 impre x.com

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