«Primarie? Non ho cambiato idea, sono sbagliate». Silvia Salis, sindaca di Genova eletta alla guida di una coalizione di centrosinistra, ribadisce la suacontrarietà alle primarie che definisce «sbagliate perché ti obbligano a mettere in contrapposizione due o più soggetti politici che in realtà sono nella stessa alleanza, per cui c'è un periodo di tempo nel quale tu dovresti fare in pratica campagna elettorale contro le persone che poi dovrebberosostenere il tuo governo. Una cosa che trovo tecnicamente sbagliata, è un messaggio di divisione che non sostengo, l'ho sempre detto. E il fatto che ci avviciniamo alle elezioni non cambierà la mia posizione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Nordio: "Mi assumo la responsabilità della sconfitta. Bartolozzi? Non è in discussione". Salis: "Primarie sbagliate, non cambio idea"

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