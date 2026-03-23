Silvia Salis | Ha vinto il No gli italiani non si sono fatti prendere in giro

“Ha vinto il 'no' e lo ha fatto con un risultato netto, inequivocabile, con una grande partecipazione degli italiani. Ha vinto chi ha voluto difendere la Costituzione. Ha perso la strategia aggressiva e populista delle destre. Ha perso chi voleva trasformare tutto questo in un voto esclusivamente politico ma che ora politicamente dovrebbe trarre qualche conclusione”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, commentando la vittoria del no al referendum costituzionale. "Gli italiani - sottolinea - non si sono fatti prendere in giro e non hanno abboccato alla strategia del pensiero semplice a tutti i costi. Gli italiani non si sono... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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