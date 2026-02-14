Rapina a Roma nel 2023 | latitante di due anni arrestato al confine con la Slovenia Scontata la pena a Trieste

Un uomo di quarant’anni, condannato per una rapina a Roma nel 2023, è stato catturato giovedì 13 febbraio 2026 dai carabinieri di Aurisina, mentre cercava di attraversare il confine con la Slovenia. La sua fuga durava ormai due anni, durante i quali si era nascosto nella zona di Trieste. La polizia aveva seguito le sue tracce da tempo, fino a quando l’ha individuato in un’area di frontiera.

Fuga Finita al Confine: Arrestato il Rapinatore di Roma Latitante da Due Anni. Un uomo di quarant’anni, condannato per rapina a Roma nel 2023, è stato arrestato giovedì 13 febbraio 2026 dai carabinieri di Aurisina, in provincia di Trieste, mentre tentava di varcare il confine con la Slovenia. La sua fuga, iniziata nel marzo del 2024 dopo una condanna definitiva, si è conclusa grazie a controlli di routine e alla collaborazione tra le forze dell’ordine italiane. L’Episodio e la Condanna. La vicenda ha avuto origine a Roma nel 2023, quando l’uomo, di nazionalità romena, è stato coinvolto in una lite con un altro cittadino romeno che è sfociata in un atto di rapina.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un uomo romeno condannato per rapina a Roma nel 2023 ha cercato di fuggire dal paese e si nascondeva ai confini italiani.

