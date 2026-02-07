Carnevale senza confini | tradizioni calabresi tra Argentina USA e Italia

Da anni, le tradizioni del Carnevale calabrese attraversano l’oceano e si radicano anche in Argentina, negli Stati Uniti e in Spagna. Quest’anno, le feste si sono svolte con lo stesso spirito di sempre, tra maschere, sfilate e balli popolari. Le comunità calabresi all’estero continuano a mantenere vive le usanze, portando avanti una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. I festeggiamenti sono un momento di incontro e di identità, che supera confini e culture.

Un viaggio nella memoria, nelle tradizioni popolari e nell’antropologia del Carnevale che unisce Calabria, Argentina, Spagna e Stati Uniti. È quanto andato in onda nell’“Approfondimento” del 6 febbraio 2026, spazio culturale coordinato dal professor Pino Cinquegrana, trasmesso in diretta con collegamenti internazionali e una rete mediatica sempre più ampia, condotto live da Roma da Franco Torchia. La puntata si è aperta con un momento particolarmente sentito: gli auguri ad Attilio Carbone, storica voce della radio italoamericana, che ha festeggiato in diretta il suo compleanno dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

In Toscana, alcune tradizioni locali sono a rischio a causa della diminuzione di volontari disponibili.

Questa domenica e la prossima, Anghiari e Sansepolcro si preparano a due grandi sfilate di Carnevale.

