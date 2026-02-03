Questa mattina a Perugia è arrivata una sentenza che fa discutere. Un professore universitario è stato condannato, e altri quattro sono stati portati a processo, tutti coinvolti in uno scambio di favori che riguarda i concorsi universitari. La sentenza mette in evidenza come, anche in ambito accademico, il favore e la corruzione abbiano ancora un peso. La vicenda rivela che, forse, qualcosa sta cambiando e che la lunga piaga dei concorsi pilotati sta iniziando a essere affrontata con più fermezza.

Forse qualcosa è cambiato e la decennale piaga dei concorsi pilotati in ambito universitario comincia a essere giudicata come avrebbe dovuto essere. Nelle aule dove le sentenza per abuso d’ufficio si sono dissolte insieme alla norma che cancellava il reato, ne sono arrivate altre. Due quasi in contemporanea, a Perugia e Catania, ne sono la testimonianza. E per la prima volta nel capoluogo umbro lo scambio di favori è stato punito con il reato di corruzione propria. Un processo figlio di quell’indagine che aveva permesso al giocatore Luis Suarez di sostenere un esame farsa di italiano ai fine della cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo scambio di favori tra professori universitari? È corruzione. La sentenza di Perugia: una condanna e quattro a processo

L'Università Iuav ha pubblicato un avviso per l'assegnazione di 10 alloggi Ater a canone agevolato destinati ai professori universitari.

