Mattarella | Ripugnante il rifiuto della pace Nessun ostacolo più forte della nostra democrazia ?Ai giovani | Siate esigenti e coraggiosi E ricorda Falcone e Borsellino

Il presidente Mattarella ha sottolineato come il rifiuto della pace sia ripugnante e un ostacolo alla democrazia. Rivolgendosi ai giovani, ha esortato a essere esigenti e coraggiosi, ricordando figure come Falcone e Borsellino. Di fronte alle recenti devastazioni in Ucraina e Gaza, il suo messaggio evidenzia l'importanza di perseverare nel desiderio di pace in un contesto di crescente sofferenza.

«Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante. 🔗 Leggi su Feedpress.me

