Intervento di rinnovo della rete dell’acquedotto a Lugo | possibili disagi nella fornitura dell’acqua

Il 26 gennaio, tra le 13:30 e le 16:30, a Lugo, sarà effettuato un intervento di rinnovo della rete dell’acquedotto in via Fiumazzo, all’incrocio con via Lombardina. L’intervento mira a migliorare l’efficienza dell’impianto idrico, tuttavia potrebbe causare temporanei disagi nella fornitura dell’acqua. Si consiglia di pianificare eventuali utilizzi in modo da ridurre gli inconvenienti durante l’intervento.

Lunedì 26 gennaio interverrà dalle 13:30 alle 16:30 a Lugo in via Fiumazzo incrocio via Lombardina per l’efficientamento della rete idrica. L’intervento coinvolgerà le intere località di Voltana, Ciribella, Belricetto, Giovecca, Passogatto e San Bernardino. Successivamente all’intervento, al.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

