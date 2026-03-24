È morto oggi, martedì 24 marzo 2026, Gino Paoli, tra i più importanti cantautori italiani del Novecento. Aveva 91 anni. Nato a Monfalcone nel 1934, era cresciuto a Genova, città con cui aveva mantenuto un legame costante e dove ha vissuto fino all'ultimo. Autore e interprete tra i più amati e riconoscibili, Paoli ha attraversato e plasmato oltre mezzo secolo di musica, lasciando un segno profondo fin dagli anni Sessanta. Suoi i successi de Il cielo in una stanza, La gatta e Sapore di sale. (Notizia in aggiornamento) . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio a Gino Paoli: il leggendario cantautore si è spento a 91 anni

Articoli correlati

Addio a Gino Paoli: il grande cantautore scomparso a 91 anniUn grande lutto nella musica e nella canzone italiana che perdono uno dei suoi più grandi protagonisti.

È morto Gino Paoli, addio al grande cantautore. Aveva 91 anniRoma, 24 marzo 2026 – Lutto nel mondo della musica italiana: è morto all'età di 91 anni Gino Paoli.

Tutto quello che riguarda Gino Paoli

Temi più discussi: Forbidden Fruit 3, puntata oggi 17 marzo: la trappola di Yildiz; La Treccani celebra il suo centenario con gli autori siciliani; L’esercito di Sua Maestà dice addio alle Land Rover: dopo oltre 70 anni, la fine di un’era; La forza di una donna 3, puntata 17 marzo: Bersan, Ceyda e Bahar disperate.

Addio a Gino Paoli: morto il cantautoreÈ morto all’età di 90 anni Gino Paoli, uno dei più importanti cantautori della musica italiana. La notizia, riportata nelle ultime ore, segna la scomparsa di una figura simbolo della canzone d’autore, ... notizie.it

Addio a Gino Paoli, tra i più grandi cantautori italiani, aveva 91 anniNato a Monfalcone nel 1934, cresciuto a Genova dove ancora oggi abitava, è stato una figura centrale della cosiddetta scuola genovese ... rainews.it

E' morto Gino Paoli x.com

LA GATTA E I POETI / OMAGGIO A GINO PAOLI E ORNELLA VANONI - facebook.com facebook