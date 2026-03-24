Nel giorno in cui la riforma della giustizia viene rispedita al mittente dagli italiani, Cesare Parodi (foto), che con l’ Associazione nazionale magistrati aveva sostenuto strenuamente le ragioni del No, ha annunciato le sue dimissioni. "Motivi familiari", ha ribadito il presidente dell’Anm, specificando che la decisione era stata presa sabato scorso, quindi in netto anticipo sui risultati del voto. "Mi dimetto sabato per gravi ragioni famigliari", spiega, mentre la notizia inizia a circolare e a Parodi arrivano le prime attestazioni di stima. Come quella del segretario generale di Magistratura indipendente, Claudio Galoppi. "Il nostro grazie più sincero all’amico Cesare Parodi - è la spiegazione – che ha guidato l’Associazione Nazionale Magistrati con coraggio lungimiranza e saggezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Si dimette Parodi, il presidente dell’Anm

Articoli correlati

Referendum, Cesare Parodi si dimette da presidente dell'Anm. Il motivo...Il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi, ha comunicato ai colleghi la sua decisione irrevocabile di dimettersi...

Giustizia, il presidente dell’Anm Cesare Parodi si dimette: «Motivi personali»Il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, si è dimesso dalla guida dell’Associazione nazionale magistrati.

Una raccolta di contenuti su Si dimette Parodi il presidente dell'Anm

Temi più discussi: Anm, presidente Cesare Parodi si dimette: motivi familiari; Referendum Giustizia, si dimette il presidente dell’Anm Cesare Parodi; Anm, Cesare Parodi si dimette dalla presidenza per motivi personali; Cesare Parodi si dimette dalla presidenza dell'Associazione nazionale magistrati.

Si dimette Parodi, il presidente dell’AnmNel giorno in cui la riforma della giustizia viene rispedita al mittente dagli italiani, Cesare Parodi (foto), che con ... quotidiano.net

Parodi si dimette da presidente dell’Anm: Motivi strettamente familiariLa decisione comunicata poco prima della chiusura delle urne per il referendum giustizia. Un paio di giorni fa l’auto del magistrato danneggiata sotto la sua abitazione ... quotidiano.net

Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale magistrati mdst.it/484CESC facebook

Parodi si è dimesso da presidente dell'Anm. 'Motivi personali' #ANSA x.com