Giustizia il presidente dell’Anm Cesare Parodi si dimette | Motivi personali

Il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, si è dimesso dalla guida dell’Associazione nazionale magistrati. Ha aspettato il primo exit poll del Referendum sulla giustizia 2026, che l’ha visto battersi in prima linea a favore del No e ha poi comunicato la decisione. «Motivi strettamente personali» ha detto Parodi che, evidentemente, ha scelto di fare un passo indietro tempo fa ma ha aspettato i primi exit poll per dire il suo addio alla magistratura associata. Referendum sulla Giustizia, affluenza alta: oltre il 45% alle 23. Si vota anche domani, il precedente: com’era andata Salvini saluta la vedova di Bossi, scatta la contestazione: «Traditore, è il bacio di Giuda». 🔗 Leggi su Open.online

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