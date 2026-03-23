Referendum Cesare Parodi si dimette da presidente dell' Anm Il motivo

Il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi, ha comunicato ai colleghi la sua decisione irrevocabile di dimettersi dall'incarico. La sua scelta, a quanto si apprende, sarebbe legata a "motivi personali" legati alle condizioni di salute di un parente. L'attuale presidente Anm avrebbe voluto comunicare la decisione prima dell'esito referendario sulla giustizia per evitare retroscena legati ad altre motivazioni. Panico ad Anzio, esplode un appartamento. "Qui viene giù tutto il palazzo" (video) Conte al voto con il cane ma fa una gaffe clamorosa. Il video è virale GUARDA “La Roma può arrivare quarta”. Pizarro carica i tifosi ed è sicuro: fiducia a Gasperini GUARDA 🔗 Leggi su Iltempo.it

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