Olimpiadi 2026 | Laura Pausini conquista un like speciale da Celine Dion dopo l’inno nazionale

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Laura Pausini ha cantato l’inno nazionale. Dopo l’esibizione, la cantante italiana ha ricevuto un “like” speciale da Celine Dion, una delle voci più amate al mondo. Un gesto che ha fatto subito il giro dei social e che conferma il riconoscimento internazionale per la performance di Pausini.

L’esibizione di Laura Pausini durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ha riscosso un inatteso e prestigioso apprezzamento: un “like” da Celine Dion, una delle voci più iconiche e amate al mondo. Il gesto, apparentemente semplice, ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i fan della cantante italiana e ha riacceso i riflettori sul dibattito, a volte aspro, che aveva accompagnato la sua performance con l’inno nazionale italiano, Il Canto degli Italiani. L’evento si è svolto venerdì scorso presso lo stadio di San Siro, dove Pausini, insieme ad altri artisti del calibro di Mariah Carey, Andrea Bocelli e Ghali, si è esibita di fronte a un pubblico globale e al Presidente della Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 si avvicina.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Laura Pausini ha cantato l’inno nazionale.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

