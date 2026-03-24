Si aggrappa all' auto in fuga per fermare i ladri | donna travolta e trascinata a Rozzano

La 53enne si è aggrappata alla vettura in fuga nel tentativo di recuperare la borsa di un'amica. È ricoverata con gravi traumi all'Humanitas Quando ha visto che qualcuno aveva rubato la borsa all'amica non è rimasta immobile. Ha cercato di reagire e di inseguire i ladri in fuga. È successo a Rozzano (Milano), dove il tentativo ha avuto come finale una tragedia sfiorata. Una donna di 53 anni è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Humanitas dopo essere stata travolta da un'auto in via Bruno Buozzi. A bordo del veicolo, secondo quanto al momento ricostruito, c'era un gruppo di malviventi (non è al momento noto di quante persone si tratti) che aveva appena derubato un'amica della 53enne. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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