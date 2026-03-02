Una famiglia originaria del Frusinate travolta da un' auto di ladri in fuga tre morti a Roma

Una famiglia proveniente dal Frusinate ha perso la vita in un incidente a Roma, dove un'auto di ladri in fuga le ha travolte. La tragedia è avvenuta in via Collatina e ha causato la morte di un uomo, di una donna e del loro figlio. La notizia ha suscitato dolore sia nella zona di Roma sia nella regione del Frusinate.

Roma e la Ciociaria piangono insieme la perdita dei coniugi Ardovini e del loro figlio, vittime della tragedia di via Collatina. Giovanni Battista Ardovini, 70 anni, nato a Ceccano, e la moglie Patrizia Capraro, 64 anni, originaria di Cassino, insieme al figlio Alessio, 41 anni, nato e cresciuto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Roma: auto in fuga da polizia provoca un incidente. Uccisa una famiglia di tre persone Roma, inseguimento finisce in tragedia: due morti e tre arresti dopo la fuga dei ladriUn inseguimento tra le strade della periferia est di Roma si è trasformato in una tragedia nella serata di domenica, quando un’auto in fuga ha invaso... Tutti gli aggiornamenti su Frusinate. Discussioni sull' argomento Frosinone, gratta e vinci da 50mila euro al bar Quadrifoglio. Biglietto fortunato anche a Ripi; Incidente mortale sull'Anticolana, la città di Piglio piange Giovanni e Vincenza; Udc, Cesa nomina Giuliano Di Prete commissario provinciale a Frosinone; INCIDENTE AD ANAGNI, DUE MORTI: INDAGATO PER OMICIDIO STRADALE UN 67ENNE DI APRILIA. Famiglia originaria di Trapani muore per una esplosione di gas in GermaniaTragedia ad Albstadt, in Germania, dove il crollo di una abitazione ha causato la morte di un nucleo familiare siciliano, a seguito di una esplosione che sarebbe stata provocata da una fuga di gas. Le ... corriere.it MACARI Macari, tipico laziale, presenta un nucleo nel frusinate tra Castelnuovo Parano e Casalattico, con piccoli ceppi anche in Romagna, deriva dal nome medioevale Macario o Maccario, l'italianizzazione, cioè, del nome greco Makarios, che ha significato - facebook.com facebook Scontro fra quattro auto nel Frusinate, morti marito e moglie #frosinone x.com