Sguardi di Donna | photo tour nel Rione Sanità

Da napolitoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

IDN-Itinerari di Napoli, in collaborazione con la Terza Municipalità, ha organizzato

IDN-Itinerari di Napoli, in collaborazione con la Terza Municipalità, nell’ambito delle iniziative dedicate al Marzo Donna promosse dal Comune di Napoli, presenta “Sguardi di Donna”, un photo tour culturale e urbano nel cuore del Rione Sanità. L’iniziativa, in programma il 29 marzo e il 12 e il 19 aprile alle ore 10.30 con partenza da Porta San Gennaro, rende omaggio a cinque grandi protagoniste del cinema e del teatro napoletano: Sophia Loren, Angela Luce, Tina Pica, Pupella Maggio e Titina De Filippo. La partecipazione è gratuita ed è necessaria la prenotazione alla mail: [email protected] Napoli è da sempre una città profondamente legata all’immagine: i suoi vicoli, le architetture stratificate, i cortili e la vita quotidiana hanno costruito un immaginario visivo che il cinema ha reso universale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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