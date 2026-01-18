Spari nel rione Sanità a Napoli due feriti di cui uno grave

Nella notte nel rione Sanità di Napoli si è verificato un episodio di sparatoria, con due persone ferite. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Uno dei feriti, un uomo di 29 anni, ha riportato ferite a un braccio, mentre un ragazzo di 19 anni è stato colpito al torace ed è attualmente in rianimazione.

La polizia indaga su quanto accaduto questa notte nel rione Sanità a Napoli. Agenti delle volanti sono stati chiamati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini dove erano arrivate due persone ferite, un uomo di 29 anni ferito a un braccio e un ragazzo di 19 anni colpito al torace che è ora in Rianimazione in prognosi riservata. Dai primi accertamenti, i due sarebbero stati colpiti da proiettili.

