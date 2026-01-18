Sparatoria nel rione Sanità a Napoli | 19enne in rianimazione

Nella notte nel rione Sanità di Napoli si è verificata una sparatoria, che ha coinvolto due persone. Un giovane di 19 anni è stato colpito al torace ed è attualmente in rianimazione, mentre un uomo di 29 anni è stato ferito a un braccio. La polizia sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e approfondire le cause dell’incidente.

AGI - La polizia indaga su quanto accaduto questa notte nel rione Sanità a Napoli. Agenti delle volanti sono stati chiamati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini dove erano arrivate due persone ferite, un uomo di 29 anni ferito a un braccio e un ragazzo di 19 anni colpito al torace che è ora in Rianimazione in prognosi riservata. Dai primi accertamenti, i due sarebbero stati colpiti da proiettili in vico Lammatari. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sparatoria nel rione Sanità a Napoli: 19enne in rianimazione Leggi anche: Sparatoria a Napoli, feriti due ragazzi al Rione Sanità: 19enne colpito al torace, è grave in rianimazione Leggi anche: Napoli, sparatoria nel cuore della Sanità: feriti due giovani, 19enne in rianimazione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sparatoria a Napoli, feriti due ragazzi al Rione Sanità: 19enne colpito al torace, è grave in rianimazione - Sparatoria a Napoli nella notte: feriti due ragazzi. fanpage.it

Napoli, sparatoria nel cuore della Sanità: feriti due giovani, 19enne in rianimazione - Sparatoria nel Rione Sanità dove due giovani sono stati feriti da colpi d' arma da fuoco. ilmattino.it

