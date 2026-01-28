Decò Juvecaserta exploit di tutto il settore giovanile | FOTO

La squadra giovanile della Decò Juvecaserta sta vivendo un momento di grande impulso. I giovani del settore stanno ottenendo risultati positivi e si allenano con grande passione. La società punta molto sul settore giovanile, che mostra di essere in crescita e di poter dare importanti soddisfazioni in futuro.

Le squadre del settore giovanile, di cui è responsabile il dirigente Alex Di Lauro, si stanno distinguendo nei rispettivi campionati L’attività giovanile della Decò Juvecaserta sta vivendo un momento particolarmente positivo, grazie a un percorso di crescita che unisce risultati sportivi incoraggianti e un forte impegno educativo. Le squadre del settore giovanile, di cui è responsabile il dirigente Alex Di Lauro, si stanno distinguendo nei rispettivi campionati, dimostrando come il lavoro quotidiano in palestra, la passione degli atleti e la competenza dello staff tecnico stiano dando frutti concreti, dentro e fuori dal campo.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

