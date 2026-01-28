Decò Juvecaserta tutti i risultati del settore giovanile

La Decò Juvecaserta gioca un ruolo importante nel settore giovanile e i risultati si vedono. I giovani della squadra stanno crescendo bene, tra vittorie e allenamenti intensi. La società punta molto sui ragazzi, mantenendo alto il livello e dando loro opportunità concrete di migliorare. Le partite ufficiali confermano i progressi e l’impegno di tutto il settore giovanile.

Tempo di lettura: 3 minuti L' attività giovanile della Decò Juvecaserta sta vivendo un momento particolarmente positivo, grazie a un percorso di crescita che unisce risultati sportivi incoraggianti e un forte impegno educativo. Le squadre del settore giovanile, di cui è responsabile il dirigente Alex Di Lauro, si stanno distinguendo nei rispettivi campionati, dimostrando come il lavoro quotidiano in palestra, la passione degli atleti e la competenza dello staff tecnico stiano dando frutti concreti, dentro e fuori dal campo. E in questa scia è da inquadrare anche l'ampliamento del network delle società giovanili, cui per ultimo, in ordine di tempo, si è aggregato anche lo Step Back Caiazzo.

